رصد هزة أرضية في الجيزة بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر في منطقة الجيزة.ووقعت الهزة الأرضية جنوب الجيزة في تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق، بقوة 2 درجة على مقياس ريختر.ووفقا للمحطة لم يرد للمعهد أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.وتعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها.