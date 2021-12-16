زلزال بقوة 37 درجة يضرب شرق الجزائر
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زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب شرق الجزائر

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العرب اليوم - زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب شرق الجزائر

مقياس ريختر
الجزائر - العرب اليوم

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، الخميس، ولاية المسيلة (300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة). وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء إن مركز الزلزال يقع على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق منطقة بني يلمان.

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زلزال بقوة 37 درجة يضرب شرق الجزائر زلزال بقوة 37 درجة يضرب شرق الجزائر



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