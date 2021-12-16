زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب شرق الجزائر

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، الخميس، ولاية المسيلة (300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة). وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء إن مركز الزلزال يقع على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق منطقة بني يلمان.