مصرع 23 شخصاً في أكثر من 200 حريق غابات في تشيلي

لقي 23 شخصاً على الأقل حفتهم في أكثر من 250 حريق غابات بوسط تشيلي حيث تستعر موجة حر شديدة حسبما أفادت السلطات مساء السبت، في حصيلة جديدة.

وقال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف إن "هناك 23 ضحية فيما أصيب 979 شخصاً في الحرائق".

وذكر الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث السبت، أن بين 251 حريقاً نشطاً، خرج 80 منها عن السيطرة.