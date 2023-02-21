زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة فارس الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء، بأن زلزالاً وقع في شمال غربي مدينة بندر عباس بمحافظة فارس وبلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار في منطقة الزلزال بمحافظة فارس، إلا أن الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب.