أدى إعصار "غومبي" إلى غرق مناطق شاسعة في شمال ووسط موزمبيق بمياه الفيضان، وخلّف 15 قتيلا وأضرارا مادية فادحة كان من بين القتلى خمسة أفراد من نفس الأسرة في منطقة أنغوش الساحلية بمقاطعة نامبولا، حسبما قال الحاكم ميتي غوندولا. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن عدد الجرحى الآن لا يقل عن 50 وذكر التحديث الرسمي أن معظم القتلى سقطوا عندما ضرب الإعصار الساحل الشمالي لموزمبيق لأول مرة يوم الجمعة الماضي وتسببت رياحه القوية وأمطاره القوية في انهيار العديد من المنازل.