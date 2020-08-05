خروج ديدان من الأرض بشكل كثيف للغاية بسبب الأمطار في السعودية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لـ خروج ديدان من الأرض بشكل كثيف للغاية، وأعربوا عن خوفهم من أن تكون هذه الديدان سامة وقد تؤذي البشر، ومن جهتها، أعلنت أمانه منطقة جازان السعودية، أن الديدان التي ظهرت بشكل كبير بعد هطول الامطار الغزيرة على المملكة؛ لا تثير القلق.وأضافت، عبر حسابها على تويتر: "الديدان خرجت؛ لأنها تحتاج إلى التهوية، بعد انخفاض درجة الحرارة في التربة، وليس هناك حاجة لمكافحتها؛ لانها تختفي بعد المطر مباشرة، وهي مخصبة للتربة، وليس لها أضرار