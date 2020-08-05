مدينتان عربيتان الأعلى حرارة عالميًّا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مدينتان عربيتان قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

واحتلت مدينة الحسكة السورية المرتبة الأولى، حيث سجلت 50 درجة مئوية.وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية في السعودية، عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ48.4.