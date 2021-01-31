هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي

أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 6 درجات تقريبا ضربت جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي، بعد ظهر يوم الأحد.وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات بالقرب من بوا فيستا في البرازيل، في وقت مبكر من بعد ظهر الأحد.وبناء على البيانات الأولية، لم تشر الأنباء الواردة إلى تسبب الهزة في أي ضرر، فيما شعر بها الكثيرون على أنها اهتزاز خفيف.