هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البويرة الجزائرية

أفادت وسائل الإعلام الجزائرية مساء اليوم الأربعاء بأنه في حدود الساعة الثامنة و42 دقيقة، تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر بولاية البويرة.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag"، بأن مركز الهزة حدد بـ8 كم جنوب بئر اغبالو .