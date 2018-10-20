أمطار غزيرة على منطقة نجران

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.