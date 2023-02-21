ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 44 شخصاً

قال بيان صادر عن حكومة ولاية ساو باولو في جنوب شرقي البرازيل، الثلاثاء، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 44 شخصاً، نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المناطق الساحلية من الولاية.

وتسبب هطول أمطار غزيرة مطلع هذا الأسبوع في انهيارات أرضية وفيضانات في مدن ساحلية بجنوب شرق البلاد. وقالت حكومة الولاية إن الأمطار أدت إلى نزوح أو تشريد نحو 2500 شخص، وإن أعمال الإغاثة ما زالت مستمرة.

وقال تارسيسيو دي فريتاس، حاكم ولاية ساو باولو، إن البحرية البرازيلية ستبني مستشفى ميدانياً للضحايا الخمي