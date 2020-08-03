مَشاهد مُروّعة لانهيار سد الرونة في اليمن نتيجة الأمطار الغزيرة
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مَشاهد مُروّعة لانهيار سد "الرونة" في اليمن نتيجة الأمطار الغزيرة

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العرب اليوم - مَشاهد مُروّعة لانهيار سد "الرونة" في اليمن نتيجة الأمطار الغزيرة

انهيار سد الرونة
عدن - العرب اليوم

شهدت منطقة حبابة في محافظة عمران اليمنية، الإثنين، انهيار سد الرونة، نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة.
وأطلق الدفاع المدني في المحافظة تحذيرات للمواطنين، طالب فيها بإخلاء المنازل الواقعة في مجرى السيول في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية قولها إن سد الرونة في منطقة حبابة انفجر وانهار جدار حاجز المياه جراء سيول الأمطار الغزيرة.
وأشارت المعلومات الأولية إلى عدم وقوع ضحايا جراء انفجار السد، في وقت تم تسجيل أضرار مادية.

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مَشاهد مُروّعة لانهيار سد الرونة في اليمن نتيجة الأمطار الغزيرة مَشاهد مُروّعة لانهيار سد الرونة في اليمن نتيجة الأمطار الغزيرة



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