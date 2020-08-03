شهدت منطقة حبابة في محافظة عمران اليمنية، الإثنين، انهيار سد الرونة، نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة.

وأطلق الدفاع المدني في المحافظة تحذيرات للمواطنين، طالب فيها بإخلاء المنازل الواقعة في مجرى السيول في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية قولها إن سد الرونة في منطقة حبابة انفجر وانهار جدار حاجز المياه جراء سيول الأمطار الغزيرة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى عدم وقوع ضحايا جراء انفجار السد، في وقت تم تسجيل أضرار مادية.