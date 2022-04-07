مقتل 3 أشخاص بانهيار جليدي في النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس بانهيار جليدي شمالي البلاد وعثر على الضحايا الثلاثة بسرعة لأنهم كانوا يرتدون أجهزة الكشف عن الانهيارات الجليدية، لكن تم الإعلان عن وفاتهم على الفور، فيما لم يتم الكشف عن هوياتهم وجنسياتهم على الفور ووفق المصدر، وقع الانهيار الجليدي بالقرب من جبل كافرينغتيندين شرقي مدينة ترومسو، حيث تم إرسال طائرات إسعاف جوي إلى مكان الحادث.