زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي تشيلي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أنتوفاغاستا شمالي تشيلي وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر وفقا لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، وقع الزلزال الساعة 2:58 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أنه ذكر أنه وقع على عمق متوسط 108 كيلومترات ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.