وفاة 7 سياح عراقيين جراء الفيضانات شمال شرق إيران

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سبعة سياح عراقيين لقوا مصرعهم جراء الفيضانات شمال شرقي إيران يوم السبت وإن السياح كانوا ضمن مجموعة من 13 عراقيا يزورون إيران، كانوا يتحركون بسيارة على طريق قرب مدينة مشهد، على بعد حوالي 900 كيلومتر شمال العاصمة طهران، عندما جرف سيارتهم فيضان مفاجئ ومن بين الضحايا خمس نساء وسائق المجموعة الإيراني، ولايزال ثلاثة عراقيين في عداد المفقودين.