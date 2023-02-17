زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إقليم مالوكو الإندونيسية

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو، واستبعدت احتمال حدوث موجات مد (تسونامي).

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومتراً.