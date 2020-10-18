أبرز الطرق الفعالة لعدم هدر الطعام في اليوم العالمي للغذاء

يحتفي العالم في 16 من أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للغذاء، ويهدر العديد من الأشخاص الكثير من الأطعمة خلال العام، لذا نقدم لكم أبرز الطرق الفعالة لعدم هدر الطعام؛ وفقًا لما قدمه موقع "healthline".

- على الرغم من أن شراء الطعام بكميات كبيرة قد يكون مناسبًا ، فقد أظهرت الأبحاث أن طريقة التسوق هذه تؤدي إلى المزيد من هدر الطعام، ولتجنب شراء المزيد من الطعام أكثر مما تحتاجه؛ قم برحلات متكررة إلى متجر البقالة كل بضعة أيام بدلًا من القيام برحلة تسوق بالجملة مرة واحدة في الأسبوع.

- يؤدي التخزين غير السليم إلى كمية هائلة من نفايات الطعام، ووفقًا لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ، فإن حوالي ثلثي النفايات المنزلية في المملكة المتحدة ناتجة عن تلف الطعام، لذلك يفضل التخزين بشكل صحيح.

- على الرغم من أن الكثير من الناس يحتفظون بالطعام الزائد من الوجبات الكبيرة ، إلا أنه غالبًا ما يتم نسيانه في الثلاجة ، ثم يتم التخلص منه عندما يفسد، ويساعد تخزين بقايا الطعام في وعاء زجاجي شفاف ، وليس في وعاء غير شفاف ، على ضمان عدم نسيان الطعام.