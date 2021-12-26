زلزال قوته 4.8 درجة يهز باكستان ولا أنباء عن خسائر

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، السبت، إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بُعد 40 كيلومتراً شمال غربي مدينة قلات البلوشية. وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك مدينة كويتا عاصمة الإقليم.