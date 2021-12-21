هزة أرضية بقوة 45 درجة تضرب مدينة بندر عباس الإيرانية
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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب مدينة بندر عباس الإيرانية

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العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب مدينة بندر عباس الإيرانية

مقياس ريختر
طهران - العرب اليوم

تعرضت منطقة قلعة قاضي التابعة لمدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب إيران لهزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، استمرت 12 ثانية.وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بأن هذا الحادث وقع في الساعة 8:06 مساء (بالتوقيت المحلي)، عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.249 والعرض الشمالي 27.557 درجة وعلى عمق 16 كلم من سطح الأرض.ولم ترد لحد الآن أي تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن الهزة. يذكر أن منطقة قلعة قاضي تقع على بعد 40 كلم شرقي مدينة بندر عباس، وأن الهزة استمرت لمدة 12 ثانية.

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هزة أرضية بقوة 45 درجة تضرب مدينة بندر عباس الإيرانية هزة أرضية بقوة 45 درجة تضرب مدينة بندر عباس الإيرانية



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