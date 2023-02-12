هزة ارتدادية بقوة 4.7 ريختر في كهرمان مرعش

أفاد مرصد الزلازل التركي عن هزة ارتدادية بقوة 4.7 ريختر في كهرمان ماراش.

ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يشار إلى أن زلزالا بلغ قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.