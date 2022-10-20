زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب بنما

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر غرب بنما اليوم الخميس، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.وأكدت وكالة الدفاع المدني الوطنية في بنما قولها إن السكان شعروا بالزلزال في كل من "هيريرا" و"بوكاس ديل تورو" و"فيراجواس" ومناطق غرب البلاد، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".