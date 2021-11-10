هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب الساحل الجنوبي لبابوا في إندونيسيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم الأربعاء، أن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة ضربت الساحل الجنوبي لبابوا بإندونيسيا وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين وكان مركزه على بعد نحو 184 كيلومترا جنوب غربي ناباير في إندونيسيا. وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي قبل أيام بأن هزة بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت على بعد 204 كيلومترات جنوب مدينة مانادو، على عمق 86 كيلومترا.

المصدر: "رويترز"