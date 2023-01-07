زلزال يضرب المغرب قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء، السبت، إن زلزالا بلغت شدته 5.3 على مقياس ريختر ضرب منطقة النكور بإقليم الحسيمة شمال المغرب.

وأوضح المعهد في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة "النكور" التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة التاسعة و 12 دقيقة و 29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة الأنباء المغربية "ماب".

وبحسب المعهد، فإن الزلزال كان على عمق 21 كيلومترا.