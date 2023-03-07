زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 5.8 درجات في جزيرة مينداناو بالفلبين.

وأفاد بأن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.