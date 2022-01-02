زلزال قوته 5 درجات يضرب جزر تونجا في المحيط الهادئ
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زلزال قوته 5 درجات يضرب جزر تونجا في المحيط الهادئ

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العرب اليوم - زلزال قوته 5 درجات يضرب جزر تونجا في المحيط الهادئ

زلزال
واشنطن - العرب اليوم

 ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، الأحد، جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 44 كيلومتراً تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 24ر18 درجة جنوبا وخط طول 30ر174 درجة غرباً ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال وتونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 700.000 كم2 في جنوب المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط، وتقع شمال غربي نيوزيلندا وأستراليا.

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زلزال قوته 5 درجات يضرب جزر تونجا في المحيط الهادئ زلزال قوته 5 درجات يضرب جزر تونجا في المحيط الهادئ



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