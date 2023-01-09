زلزال بقوة 7.7 درجة بالقرب من سواحل إندونيسيا

أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة نحو 7.7 درجة بمقياس ريختر وقعت بالقرب من سواحل إندونيسيا.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع في بحر باندا على بعد 131 كلم جنوب شرقي مدينة أمبون.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو مصابين.

ويشار إلى أن مدينة أمبون واقعة على الجزيرة التي تحمل ذات الاسم، وهي واحدة من جزر الملوك في جنوب شرقي إندونيسيا. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 355 ألف شخص.