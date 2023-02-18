هزتان أرضيتان تضربان نابلس شمالي الضفة الغربية
آخر تحديث GMT21:50:58
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

هزتان أرضيتان تضربان نابلس شمالي الضفة الغربية

العرب اليوم -

العرب اليوم - هزتان أرضيتان تضربان نابلس شمالي الضفة الغربية

هزة أرضية
القدس المحتلة_ العرب اليوم

ضربت اليوم السبت، هزتان أرضيتان بقوة 3.2 و1.8 درجة، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مركز رصد الزلازل الفلسطيني، أن الهزتين وقعتا في حدود الساعة "4.09 و4.48 فجرا" بالتوقيت المحلي لمدينة القدس.

وأضافت أن مركز الهزتين كان على بعد 12 و13.5 كيلومتر جنوب شرق مدينة نابلس، على عمق 1 و2 كلم في باطن الأرض".

ووفق الوكالة تعرضت نابلس خلال الشهر الجاري إلى ثلاث هزات أرضية.

 

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هزتان أرضيتان تضربان نابلس شمالي الضفة الغربية هزتان أرضيتان تضربان نابلس شمالي الضفة الغربية



أخبار ذات صلة

GMT 20:06 2023 السبت ,18 شباط / فبراير

هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب منطقة كهرمان ماراش
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب منطقة كهرمان ماراش

GMT 10:31 2023 السبت ,18 شباط / فبراير

هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات تضرب وسط تركيا
العرب اليوم - هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات تضرب وسط تركيا

GMT 10:22 2023 السبت ,18 شباط / فبراير

زلزال بقوة 4,8 درجة في إقليم كامتشاتكا الروسي
العرب اليوم - زلزال بقوة 4,8 درجة في إقليم كامتشاتكا الروسي

GMT 10:18 2023 السبت ,18 شباط / فبراير

هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر تضرب الأراضي الفلسطينية
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر تضرب الأراضي الفلسطينية

GMT 20:43 2023 الجمعة ,17 شباط / فبراير

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إقليم مالوكو الإندونيسية
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إقليم مالوكو الإندونيسية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

درة تتألّق في فستان ميتاليك أنيق مناسب للسهرات الرومانسية

القاهرة ـ العرب اليوم

النجمة التونسية درة خطفت الأنظار في شهر فبراير وتزامنا مع عيد الحب، بـ4 إطلالات مختلفة، أبرزت جمالها وأناقتها ورشاقتها، وباتت من خلالها حديث الجمهور، وحرصت درة على مشاركة الجمهور بصور لإطلالاتها عبر انستجرام، وبمجرد أن نشرت الصور تلقت تفاعل الجمهور الذي أبدى إعجابه بإطلالاتها الأنيقة التي لا تقل جمالًا عن إطلالاتها السابقة في المناسبات المختلفة. أجمل إطلالات درة في شهر الحب الإطلالات الأولى التي ظهرت بها النجمة درة في شهر فبراير المعروف بكونه شهر الحب؛ كانت عندما استعرضت أناقتها بمعطف شتوي من Balmain باللون الرمادي، منقوش بنقشات باللون الأسود في جميع أنحائه مع أزرار ضخمة باللون الذهبي زينته من الأمام. إطلالة أنيقة لدرة في شهر فبراير وجاء تصميم المعطف بأكمام طويلة وياقة عريضة وفتحة رقبة على شكل حرف V، وفتحة ساق أمامية قصيرة...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:03 2023 الجمعة ,17 شباط / فبراير

تصميمات مجوهرات عصرية تُشيد بالتفرد والأناقة لعام 2023
العرب اليوم - تصميمات مجوهرات عصرية تُشيد بالتفرد والأناقة لعام 2023

GMT 05:14 2023 الخميس ,16 شباط / فبراير

شرم الشيخ تمثل وجهة سياحية ساحرة وعالمية
العرب اليوم - شرم الشيخ تمثل وجهة سياحية ساحرة وعالمية

GMT 11:26 2023 السبت ,11 شباط / فبراير

قطع أثاث موفرة للمساحة لغرف معيشة عصرية
العرب اليوم - قطع أثاث موفرة للمساحة لغرف معيشة عصرية

GMT 14:18 2023 السبت ,18 شباط / فبراير

ستولتنبرغ محذرًا من الحرص الخاطئ لتوريد أسلحة لأوكرانيا انتصار بوتين خطر أكبر
العرب اليوم - ستولتنبرغ محذرًا من الحرص الخاطئ لتوريد أسلحة لأوكرانيا انتصار بوتين خطر أكبر

GMT 21:29 2023 السبت ,11 شباط / فبراير

قراصنة يُعلنون قطع بثَّ التلفزيون لخطاب الرئيس الإيراني على الإنترنت
العرب اليوم - قراصنة يُعلنون قطع بثَّ التلفزيون لخطاب الرئيس الإيراني على الإنترنت

GMT 05:41 2023 الأربعاء ,15 شباط / فبراير

أفكار لإطلالة أنيقة باللون الأحمر الناري على طريقة الأميرات
العرب اليوم - أفكار لإطلالة أنيقة باللون الأحمر الناري على طريقة الأميرات

GMT 07:19 2023 الأربعاء ,15 شباط / فبراير

مصر من أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلات لعام 2023
العرب اليوم - مصر من أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلات لعام 2023

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 12:44 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 10:14 2013 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

قبرص تتعرض إلى أزمة مالية
العرب اليوم - قبرص تتعرض إلى أزمة مالية

GMT 07:09 2022 الأربعاء ,05 كانون الثاني / يناير

نبات شقائق النعمان يُسهم في علاج مرض الملاريا
العرب اليوم - نبات شقائق النعمان يُسهم في علاج مرض الملاريا

GMT 19:58 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

فوائد التين كعلاج فعال للبواسير
العرب اليوم - فوائد التين كعلاج فعال للبواسير

GMT 05:25 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن
العرب اليوم - وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن

GMT 23:51 2017 الإثنين ,31 تموز / يوليو

دراسة تؤكد أن مرضى الوسواس القهري أقل عرضه لخطر الموت
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن مرضى الوسواس القهري أقل عرضه لخطر الموت

GMT 12:34 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تفرض عليك الكواكب شروطًا تعجيزية وتمر ببعض المصاعب
العرب اليوم - تفرض عليك الكواكب شروطًا تعجيزية وتمر ببعض المصاعب

GMT 01:13 2017 الأحد ,01 تشرين الأول / أكتوبر

الطريقة المثلى للتعامل مع الأشخاص كبار السن
العرب اليوم - الطريقة المثلى للتعامل مع الأشخاص كبار السن

GMT 03:27 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر

طرق الحفاظ على نضارة الشعر بعد ممارسة الرياضة
العرب اليوم - طرق الحفاظ على نضارة الشعر بعد ممارسة الرياضة

GMT 13:18 2018 الخميس ,15 آذار/ مارس

4 نصائح مُهمة لتصميم ديكور أنيق لحمامات الضيوف داخل منزلك
العرب اليوم - 4 نصائح مُهمة لتصميم ديكور أنيق لحمامات الضيوف داخل منزلك

GMT 08:50 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

معقول في ناس هيك ..؟؟؟؟
العرب اليوم - معقول في ناس هيك ..؟؟؟؟

GMT 08:03 2016 السبت ,23 تموز / يوليو

حراس المقابر يروون أسرار وحكايات مدافن كبار الفنانين والأدباء في مصر
العرب اليوم - حراس المقابر يروون أسرار وحكايات مدافن كبار الفنانين والأدباء في مصر

GMT 17:42 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان

علماء يكتشفون السر الذي يجعل العسل فيه شفاء للناس
العرب اليوم - علماء يكتشفون السر الذي يجعل العسل فيه شفاء للناس

GMT 22:43 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 عطور نسائية لعام 2020
العرب اليوم - أفضل 10 عطور نسائية لعام 2020

GMT 23:56 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

ضابط مصري يكشف تفاصيل عملية ضبط كميات كبيرة من الحشيش على الحدود
العرب اليوم - ضابط مصري يكشف تفاصيل عملية ضبط كميات كبيرة من الحشيش على الحدود

GMT 23:16 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

"الصحة العالمية" تؤكد أنها لا تستبعد أن ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء
العرب اليوم - "الصحة العالمية" تؤكد أنها لا تستبعد أن ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء

GMT 03:12 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر

أميركية تخفض رتبتها العسكرية لإقامة علاقة غير شرعية
العرب اليوم - أميركية تخفض رتبتها العسكرية لإقامة علاقة غير شرعية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab