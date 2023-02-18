هزتان أرضيتان تضربان نابلس شمالي الضفة الغربية

ضربت اليوم السبت، هزتان أرضيتان بقوة 3.2 و1.8 درجة، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مركز رصد الزلازل الفلسطيني، أن الهزتين وقعتا في حدود الساعة "4.09 و4.48 فجرا" بالتوقيت المحلي لمدينة القدس.

وأضافت أن مركز الهزتين كان على بعد 12 و13.5 كيلومتر جنوب شرق مدينة نابلس، على عمق 1 و2 كلم في باطن الأرض".

ووفق الوكالة تعرضت نابلس خلال الشهر الجاري إلى ثلاث هزات أرضية.