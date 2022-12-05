سجّلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، صباح اليوم الاثنين، زلزالا بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر" في منطقة "المناقيش" جنوب غرب الكويت.

وذكرت الشبكة- في بيان لمعهد الأبحاث اليوم - أن الزلزال حدث في تمام الساعة 22ر51ر10 صباحا بتوقيت دولة الكويت وعلى عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض .