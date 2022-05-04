انهيار جسر يربط بين محافظتين في سوريا بسبب الأحوال الجوية
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انهيار جسر يربط بين محافظتين في سوريا بسبب الأحوال الجوية

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العرب اليوم - انهيار جسر يربط بين محافظتين في سوريا بسبب الأحوال الجوية

سورية
دمشق - العرب البوم

انهار جسر يربط محافظتي الرقة ودير الزور في سوريا بسبب السيول الجارفة والناجمة عن العاصفة المطرية المستمرة التي تضرب المنطقة الشرقية من البلاد وهناك ثلاثة جسور على محور طريق الرقة دير الزور، وأن انهيار جسر الشريدة في ريف الرقة الشرقي أدى لقطع الطريق ووعد المحافظ أنه لن تمضي الليلة القادمة إلا ويكون عاد الجسر إلى ما كان عليه سابقا وأشار إلى أن هذا الجسر قد وضع ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لإعادة تأهيله في العام الحالي وكانت محافظة الرقة استنفرت جميع الآليات في القطاعين العام والخاص في المنطقة للتعامل مع أي طارئ، والآن تنتظر ورشات المحافظة توقف جريان السيول في مكان الجسر لإعادة تأهيل الجسر، حسب الصحيفة.

 

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انهيار جسر يربط بين محافظتين في سوريا بسبب الأحوال الجوية انهيار جسر يربط بين محافظتين في سوريا بسبب الأحوال الجوية



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