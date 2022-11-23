إصابة 80 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5.9 درجة غربي تركيا

أصيب 80 شخصا على الأقل عندما ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر غربي تركيا، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "تي ار تي" الإخبارية الرسمية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن. ترك" التركية أن شخصا واحدا أصيب بإصابات خطيرة، بعد أن قفز من النافذة مذعورا.

وذكرت وكالة الحماية المدنية التركية "آفاد"، أن مركز الزلزال، وقع في محافظة "دوزجه"، على البحر الأسود، إلا أن السكان شعروا بالزلزال، في أماكن بعيدة، مثل إسطنبول، على بعد حوالي 200 كيلومتر من "دوزجه" وأنقرة، حوالي الساعة الرابعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).

وذكرت آفاد أن 100 هزة ارتدادية على الأقل أعقبت الزلزال.