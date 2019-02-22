العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة
آخر تحديث GMT21:32:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة

العرب اليوم -

العرب اليوم - العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة

سلحفاة عملاقة - أرشيفية
القاهرة _ العرب اليوم

 تم العثور على عضو حى من أنواع السلحفاة العملاقة الذى لم يظهر منذ أكثر من 110 أعوام، وكان يخشى العلماء من أنها انقرضت، ولكن تم ظهوره مؤخرا فى جزء بعيد من جزيرة فرناندينا جالاباجوس.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية فقالت وزارة البيئة فى الإكوادور إن أنثى السلحفاة التى تم العثور عليها، التى تعرف أيضا باسم سلحفاة فيرناندينا العملاقة شوهدت يوم الأحد من خلال بعثة مشتركة لحديقة جالابجوس الوطنية ومرفأ جالاباجوس.
 
ويعتقد المحققون أنه قد يكون هناك المزيد من أعضاء الأنواع على الجزيرة بسبب المسارات والبراز الذى عثروا عليه، وأخذ الفريق السلحفاة، التى ربما كان عمرها أكثر من 100 عام، إلى مركز لتربية السلاحف العملاقة فى جزيرة سانتا كروز، فإن الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة لديه السلاحف العملاقة فرناندينا المدرجة فى قائمة خطر الانقراض وربما انقرضت.
 
وعثر على العضو الحى الوحيد الآخر لهذا النوع فى عام 1906، ومنذ ذلك الحين ويتم البحث عن باقى أعضاء السلحفاة وعلامات العضة على الصبار، وكان هناك رؤية محتملة غير مؤكدة فى عام 2009، إلا أنه فى ذلك الوقت تم التأكيد من خلال إيجاد أنثى السلحفاة.
 
ولعل إمكانية العثور على مزيد من أعضاء هذا النوع قد أثار إمكانية التكاثر مرة أخرى، وقالت مجموعة الحفظ على موقعها على الإنترنت، إن قائمة الأنواع التى تضم سلاحف فيرناندينا قد تكون منقرضة تماما، وربما تكون قد استسلمت لتدفقات الحمم البركانية المتكررة التى تغطى الجزيرة تقريبا.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة



أخبار ذات صلة

GMT 20:40 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

جهود بحثية لإعادة نوعين نادرين من النسور إلى إقليم ويلز البريطانى
العرب اليوم - جهود بحثية لإعادة نوعين نادرين من النسور إلى إقليم ويلز البريطانى

GMT 14:32 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

أمطار متوسطة على محافظة الطائف
العرب اليوم - أمطار متوسطة على محافظة الطائف

GMT 20:51 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

الأرصاد تعلن طقس الأربعاء وتؤكد القاهرة 11 وكاترين صفر والإسماعيلية 7
العرب اليوم - الأرصاد تعلن طقس الأربعاء وتؤكد القاهرة 11 وكاترين صفر والإسماعيلية 7

GMT 09:02 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إندونسيا
العرب اليوم - زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إندونسيا

GMT 20:46 2019 الأحد ,17 شباط / فبراير

ثلوج وأمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية
العرب اليوم - ثلوج وأمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة العثور على سلحفاة عملاقة بعد اعتقاد انقراضها لمدة 100 سنة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

لحضور حفلة البيبي شور الفاخرة التي أقامتها ميغان

أمل كلوني تتحدّى الثّلوج بجمبسوت أحمر مع بليزر أسود

نيويورك - العرب اليوم

حصلت المُحامية العالمية أمل كلوني، على لقب "أجمل إطلالة ضيْفة" في زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الملكي، ويبدو أنّها لن تدع هذا اللقب يُسلب منها في حفلة البيبي شور الفاخرة التي أقامتها دوقة ساسكس في نيويورك الأربعاء. ووصلت زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، مُرتديةً واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق، تألّفت من جمبسوت لونه أحمر صارخ بتوقيع العلامة الأميركية Sergio Hudson، جاء بستايل حمّالات السباغتي والبنطلون الفضفاض، وفي منتصفه حزام عريض مُطابق للون الجمبسوت. أكملت أمل إطلالتها الملكية بوضع بليزر أسود على كتفيها، اكتفت به لحماية نفسها من ثلوج نيويورك، فالأناقة والستايل هُما عنوان إطلالات أمل كلوني، حتّى في الظّروف الجويّة المُتجمدة، ولكي تحتفظ بلقب "الإطلالة الأجمل" انتعلت كلوني كعبا عاليا لونه ذهبي، في حين حملت حقيبة كلاتش من اللون الأحمر ومُطبّعة بنقشة سوداء، واعتمدت مكياجا ورديا ناعما، كما زيّنت أذنيها…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:39 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

كايا غربر وبيلا وجيجي حديد يظهرن بجرأة خلال عرض فيندي
العرب اليوم - كايا غربر وبيلا وجيجي حديد يظهرن بجرأة خلال عرض فيندي

GMT 06:43 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

دليل المُسافرين إلى مقاطعة كورنوال ذات المناظر الخلّابة
العرب اليوم - دليل المُسافرين إلى مقاطعة كورنوال ذات المناظر الخلّابة

GMT 10:49 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

أسرار فن الزجاج خلال معرض "كولكت" في "ساتشي غاليري"
العرب اليوم - أسرار فن الزجاج خلال معرض "كولكت" في "ساتشي غاليري"

GMT 06:07 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

سفيان جيلالي يعتبر أن "الإسلاميين" ورقة بيد النظام
العرب اليوم - سفيان جيلالي يعتبر أن "الإسلاميين" ورقة بيد النظام

GMT 09:01 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

الـ"غارديان" تعترف بأهمية دعم القرّاء المادي لها
العرب اليوم - الـ"غارديان" تعترف بأهمية دعم القرّاء المادي لها

GMT 05:48 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

أفضل الأمصال لرموش أطول وأكثر سُمكًا وكثافة
العرب اليوم - أفضل الأمصال لرموش أطول وأكثر سُمكًا وكثافة

GMT 05:17 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

5 وجهات تستحق الاستكشاف لتجربة تزلُّج ممتعة
العرب اليوم - 5 وجهات تستحق الاستكشاف لتجربة تزلُّج ممتعة

GMT 05:18 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

نصائح تمكنك من اختيار الثريات المناسبة لديكور مدخل المنزل
العرب اليوم - نصائح تمكنك من اختيار الثريات المناسبة لديكور مدخل المنزل

GMT 04:08 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

الجيش الليبي يعلن عن تحرير مدينة "مرزق" الجنوبية
العرب اليوم - الجيش الليبي يعلن عن تحرير مدينة "مرزق" الجنوبية

GMT 04:25 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

طالب ثانوي يتّهم صحيفة "واشنطن بوست" بالتشهير به
العرب اليوم - طالب ثانوي يتّهم صحيفة "واشنطن بوست" بالتشهير به

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:17 2016 السبت ,21 أيار / مايو

"قصر البديع" معلمة تاريخية في قلب مراكش تستقبل زوار العالم
العرب اليوم - "قصر البديع" معلمة تاريخية في قلب مراكش تستقبل زوار العالم

GMT 11:09 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

تصرفات يفعلها الرجل بتلقائية تضعف الرغبة الجنسية للمرأة
العرب اليوم - تصرفات يفعلها الرجل بتلقائية تضعف الرغبة الجنسية للمرأة

GMT 03:06 2015 الجمعة ,02 تشرين الأول / أكتوبر

"هيونداي" تطرح السيارة الجديدة "توسان" في الأسواق
العرب اليوم - "هيونداي" تطرح السيارة الجديدة "توسان" في الأسواق

GMT 07:14 2018 السبت ,02 حزيران / يونيو

السفر إلى القارة الجنوبية على متن السفن متعة المغامرة
العرب اليوم - السفر إلى القارة الجنوبية على متن السفن متعة المغامرة

GMT 00:42 2017 الخميس ,28 أيلول / سبتمبر

سعر الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي الخميس
العرب اليوم - سعر الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي الخميس

GMT 06:39 2015 الثلاثاء ,05 أيار / مايو

زلزال بقوة 7.5 درجة قرب جزيرة بابوا غينيا الجديدة
العرب اليوم - زلزال بقوة 7.5 درجة قرب جزيرة بابوا غينيا الجديدة

GMT 01:24 2016 السبت ,26 آذار/ مارس

عبد الواحد السيد يؤكّد أن انضمامه لمنتخب الشاطئية ليس تقليلا منه
العرب اليوم - عبد الواحد السيد يؤكّد أن انضمامه لمنتخب الشاطئية ليس تقليلا منه

GMT 05:41 2016 الأحد ,03 إبريل / نيسان

معرض "لومور" في باريس عالم رائع من ورق الجدران الزخرفي
العرب اليوم - معرض "لومور" في باريس عالم رائع من ورق الجدران الزخرفي

GMT 02:27 2016 الجمعة ,05 آب / أغسطس

رانيا يوسف تكشف عن تقييم النجمات في مهرجان بياف 2016
العرب اليوم - رانيا يوسف تكشف عن تقييم النجمات في مهرجان بياف 2016

GMT 14:25 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

منتخب مصر لفروسية إلتقاط الأوتاد يتصدر اليوم الأول من بطولة كأس العالم
العرب اليوم - منتخب مصر لفروسية إلتقاط الأوتاد يتصدر اليوم الأول من بطولة كأس العالم

GMT 00:10 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

شركة بي إم دبليو تسجل 3 سيارات كهربائية
العرب اليوم - شركة بي إم دبليو تسجل 3 سيارات كهربائية

GMT 00:15 2018 السبت ,03 آذار/ مارس

دلال عبد العزيز تصوّر "أرض النفاق" مع محمد هنيدي
العرب اليوم - دلال عبد العزيز تصوّر "أرض النفاق" مع محمد هنيدي

GMT 03:08 2017 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبر

عقدة فتح معبر "نصيب" على الحدود السورية الأردنية ما زالت قائمة
العرب اليوم - عقدة فتح معبر "نصيب" على الحدود السورية الأردنية ما زالت قائمة

GMT 01:51 2014 السبت ,13 أيلول / سبتمبر

أفكار كعكات مبتكرة لحفل سبوع المولود سواء صبي او بنت
العرب اليوم - أفكار كعكات مبتكرة لحفل سبوع المولود سواء صبي او بنت

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت
العرب اليوم - شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت

GMT 08:01 2015 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

تكريم 494 من المتقاعدين والعاملين في البلاط العماني
العرب اليوم - تكريم 494 من المتقاعدين والعاملين في البلاط العماني

GMT 02:58 2016 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

"غراندي ديم" ضمن قائمة أفضل الفنادق الشاطئيّة في أستراليا
العرب اليوم - "غراندي ديم" ضمن قائمة أفضل الفنادق الشاطئيّة في أستراليا

GMT 04:22 2017 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

تعرف على طريقة حياة القبائل المنعزلة في عمق تلال بنغلاديش
العرب اليوم - تعرف على طريقة حياة القبائل المنعزلة في عمق تلال بنغلاديش

GMT 04:19 2015 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

المصممة رحاب رمضان تطلق تشكيلة جديدة من ملابس العيد
العرب اليوم - المصممة رحاب رمضان تطلق تشكيلة جديدة من ملابس العيد

GMT 16:18 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس

معظم رجال العراق يعانون من العجز الجنسي بسبب الظروف الراهنة وهم يخشون البوح به
العرب اليوم - معظم رجال العراق يعانون من العجز الجنسي بسبب الظروف الراهنة وهم يخشون البوح به

GMT 16:57 2016 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

القبض على شبكة دولية مختصة في تهريب السلاح والمخدرات في الجزائر
العرب اليوم - القبض على شبكة دولية مختصة في تهريب السلاح والمخدرات في الجزائر

GMT 06:48 2016 السبت ,02 إبريل / نيسان

قنَّاصة أوكرانيَّة محجبة تثير الدهشة بصورها على "فايسبوك"
العرب اليوم - قنَّاصة أوكرانيَّة محجبة تثير الدهشة بصورها على "فايسبوك"

GMT 14:02 2015 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

الولايات المتحدة الأميركية ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي في ليب
العرب اليوم - الولايات المتحدة الأميركية ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي في ليب

GMT 09:27 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

28 مطية من الأردن تلتحق بركب المشاركين في مهرجان ولي العهد
العرب اليوم - 28 مطية من الأردن تلتحق بركب المشاركين في مهرجان ولي العهد

GMT 04:34 2018 الخميس ,16 آب / أغسطس

"Villa Griante" فيلا العطلات المفضلة لدى المشاهير
العرب اليوم - "Villa Griante" فيلا العطلات المفضلة لدى المشاهير

GMT 06:08 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

"العزم" تشكّل الشراكة السعودية – الإماراتية للاقتصاد
العرب اليوم - "العزم" تشكّل الشراكة السعودية – الإماراتية للاقتصاد

GMT 15:40 2018 السبت ,12 أيار / مايو

تدمير ثلاثة مخابئ لمتطرفين في عين الدفلي
العرب اليوم - تدمير ثلاثة مخابئ لمتطرفين في عين الدفلي

GMT 14:25 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

رقم مصري جديد في بطولة العالم للمشي
العرب اليوم - رقم مصري جديد في بطولة العالم للمشي
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab