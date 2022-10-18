أكثر من 100 قتيل حصيلة الإعصار إيان في الولايات المتّحدة

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إيان الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتّحدة الأمريكية أواخر شهر سبتمبر الماضي وأصبح أحد أعنف الأعاصير في التاريخ الأميركي الحديث إلى 107 قتلى وفق ما أعلنته السلطات الأميركية .

وسقطت الغالبية العظمى من القتلى في ولاية فلوريدا، الأكثر تضرّراً من الإعصار ، إذ بلغ عدد الضحايا فيها 102، في حين سقط الخمسة الباقون في ولاية نورث كارولاينا.

وكان إيان إعصاراً من الفئة الرابعة عندما وصل اليابسة في فلوريدا حيث أغرق أحياء بأكملها ودمّر منازل وجسوراً وخطوط كهرباء.

ومع تقدّم الإعصار نحو المحيط الأطلسي تراجعت حدّته قبل أن تشتدّ مجدّداً مع وصوله إلى ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا.

وقالت السلطات إنّ إعادة بناء المناطق الساحلية التي دمّرها الإعصار إيان في فلوريدا ستستغرق شهوراً وستتكلّف حوالي 50 مليار دولار .