ضحايا بفيضانات في جنوب إفريقيا والحكومة تعلن حالة الكارثة الوطنية

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، مساء الاثنين، حالة الكارثة الوطنية بعدما أسفرت فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية عن سقوط 7 ضحايا وعدد من المفقودين.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إنّ "الحكومة أعلنت حالة الكارثة الوطنية لإتاحة استجابة قويّة ومنسّقة لتداعيات الفيضانات".

وتهدد الأحوال الجوية السيّئة 7 مقاطعات من مقاطعات البلاد التسع، لا سيّما تلك الواقعة على الساحل الشرقي المطلّ على المحيط الهندي.