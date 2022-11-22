زلزال بقوة 6.0 درجات يضب سواحل المكسيك

أعلن مركز رصد الزلازل المكسيكية أن زلزالا قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب سواحل ولاية كاليفورنيا السفلى المكسيكية.

وقال المركز: "تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر على بعد 33 كم غرب فيسنتي غيريرو قبالة كاليفورنيا السفلى".

ويقع مصدر الزلزال على عمق 10 كم.

وأعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور غرب جزيرة جاوة إلى 252 قتيلا.