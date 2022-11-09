هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب شمال العاصمة اليابانية طوكيو

ضربت هزة أرضية قوتها 5 درجات على "المقياس الياباني لرصد شدة الزلازل" منطقة شمال العاصمة "طوكيو"؛ وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه لم تصدر أية تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية "تسونامي" في أعقاب الهزة الأرضية، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن أعلى درجة لمقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية لشدة الزلازل "شيندو"، هي 7 درجات.