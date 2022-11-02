هزة أرضية بقوة 4.7 درجة جنوب البلاد

أعلنت السلطات التركية أن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

وأوضحت السلطات أنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع ضحايا في الهزة التي حدثت عند الساعة 8.41 مساء بالتوقيت المحلي.