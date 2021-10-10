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زلزال بقوة 5.7 درجة يهز أكبر جزر الفلبين

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.7 درجة يهز أكبر جزر الفلبين

زلزال يضرب جزر الفلبين
مانيلا - العرب اليوم

ضرب زلزال قوي الجزيرة الرئيسية في الفلبين، الاثنين، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجات قبالة مقاطعة باتانجاس في جزيرة لوزون عند الساعة 1,12 صباحا بالتوقيت المحلي (17,12 بتوقيت جرينتش) فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم.

وسجّل الزلزال على عمق 98 كيلومترا، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي. وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية وعادة ما تحدث الزلازل العميقة ضررا أقل مما تحدثه الهزات السطحية لكن السلطات القريبة من مركز الزلزال قالت إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.

وقال خوسيه كلايد يايونج، المسؤول في إدارة الكوارث في مدينة تاجايتاي في مقاطعة كافيت المجاورة "لقد كان قويا" مضيفا: "حتى الآن، لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة بالزلزال من جانبه، قال ليوناردو تريستان المسؤول في إدارة الكوارث في بلدة لووك في جزيرة أوكسيدنتل ميندورو إن قوة الزلزال دفعت ببعض السكان إلى الخروج بسرعة وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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زلزال بقوة 57 درجة يهز أكبر جزر الفلبين زلزال بقوة 57 درجة يهز أكبر جزر الفلبين



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