إعلان حالة الطوارئ في عمّان بسبب سوء الطقس
آخر تحديث GMT19:33:56
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

إعلان حالة الطوارئ في عمّان بسبب سوء الطقس

العرب اليوم -

العرب اليوم - إعلان حالة الطوارئ في عمّان بسبب سوء الطقس

دائرة الأرصاد الجوية
عمان ـ العرب اليوم

أعلنت أمانة العاصمة الأردنية عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من عصر اليوم الخميس للتعامل مع الحالة الجوية، بناء على نشرات دائرة الأرصاد.

ودعت أمانة العاصمة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة، الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية وغرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية.

وأكدت أنها تتابع من خلال دوائرها المعنية ومراكز الطوارئ التابعة لها، "تطورات الحالة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ووفق ذلك سيتم تحديث مستوى حالة الطوارئ وعليه ستعمل كوادر الأمانة بكامل طاقتها في الميدان من كوادر بشرية وآليات وورش فنية".

وحذرت المواطنين من التواجد بالقرب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مياه تصريف الأمطار من سطوح البيوت بالصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق، و"عدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف المياه وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية".

كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة إلى تأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.

بيئة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعلان حالة الطوارئ في عمّان بسبب سوء الطقس إعلان حالة الطوارئ في عمّان بسبب سوء الطقس



أخبار ذات صلة

GMT 18:57 2019 السبت ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا والحكومة تعلن وقف البحث عن الناجين
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا والحكومة تعلن وقف البحث عن الناجين

GMT 09:22 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

فقدان شخصين نتيجة عواصف رعد في اليونان
العرب اليوم - فقدان شخصين نتيجة عواصف رعد في اليونان

GMT 17:58 2019 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

نشطاء المناخ يغلقون مدرج طائرات الأغنياء في مطار جنيف
العرب اليوم - نشطاء المناخ يغلقون مدرج طائرات الأغنياء في مطار جنيف

GMT 16:04 2019 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

توقف حركة السير نحو طهران تزامنا مع تساقط الثلوج
العرب اليوم - توقف حركة السير نحو طهران تزامنا مع تساقط الثلوج

GMT 08:23 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال يلحق أضرارا بمنازل وكنائس في إندونيسيا
العرب اليوم - زلزال يلحق أضرارا بمنازل وكنائس في إندونيسيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بكلاتش أسود وحذاء ستيليتو بنقشة الأفعى

الملكة ليتيزيا ترفع التحدي بإطلالتها الأخيرة في قمة المناخ

مدريد - لينا العاصي

رفعت الملكة ليتيزيا التحدي عالياً في ما يتعلّق بإطلالات موسم الشتاء، بعد إطلالتها الأخيرة في قمة المناخ التي عقدت في مدريد. الملكة ليتيزيا بدت أنيقة بمعطف أسود من دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera بقصة أزرار اللؤلؤ المزدوجة والياقة العالية. وأكملت الإطلالة بكلاتش أسود من تصميم Bottega Veneta وحذاء ستيليتو بنقشة الأفعى من مجموعة مانولو بلاهنيك Manolo Blahnik. كما زيّنت اللوك بأقراط ماسية ناعمة. وفي وقت لاحق من النهار، إنضمت الملكة ليتيزيا لزوجها الأمير فيليبي لحضور حفل جوائز ABC International Journalism Awards، حيث كشفت عن باقي الإطلالة التي أخفتها من خلال المعطف. فقد خطفت ليتيزيا الأنظار بفستان ميدي أسود من ماركة هيوغو بوس، تميّز بالشراريب الطويلة المتدلية من الياقة والكتفين. وفي المناسبتين، تألقت الملكة ليتيزيا بتسريحة شعرها المالس، وبمكياج سموكي ناع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:03 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

177 تصميمًا للحقائب وأزياء من "شانيل" تنتظر العرض في "سوذبيز"
العرب اليوم - 177 تصميمًا للحقائب وأزياء من "شانيل" تنتظر العرض في "سوذبيز"

GMT 01:55 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

معبد "خودالهام" وجهة سياحية هندية فريدة ويضم أنشطة
العرب اليوم - معبد "خودالهام" وجهة سياحية هندية فريدة ويضم أنشطة

GMT 00:57 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على الأخطاء الشائعة في تصميمات المطابخ
العرب اليوم - تعرفي على الأخطاء الشائعة في تصميمات المطابخ

GMT 11:04 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

مليارديرات أميركيين يُدلون بشهاداتهم في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي
العرب اليوم - مليارديرات أميركيين يُدلون بشهاداتهم في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي

GMT 01:25 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

قناة "تن" تعلن وقف بثها رسميًا نهاية العام الجاري إثر أزمة مالية
العرب اليوم - قناة "تن" تعلن وقف بثها رسميًا نهاية العام الجاري إثر أزمة مالية

GMT 02:47 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك
العرب اليوم - أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك

GMT 04:21 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز 10 أماكن ترفيهية في هامبورغ المانيا قبل زيارتها
العرب اليوم - أبرز 10 أماكن ترفيهية في هامبورغ المانيا قبل زيارتها

GMT 01:01 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

نصائح وخطوات تساعدك على ترتيب المستودع في بيتك
العرب اليوم - نصائح وخطوات تساعدك على ترتيب المستودع في بيتك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:52 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

تصريح صادم لـ"هنا الزاهد" بعد زواجها من أحمد فهمي
العرب اليوم - تصريح صادم لـ"هنا الزاهد" بعد زواجها من أحمد فهمي

GMT 19:23 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

شهادة تخرُّج طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة
العرب اليوم - شهادة تخرُّج طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة

GMT 14:09 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلحظها في السابق
العرب اليوم - تبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلحظها في السابق

GMT 14:16 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تجنب المواجهات وكن حذرًا من مشاعر الغضب والعدائية
العرب اليوم - تجنب المواجهات وكن حذرًا من مشاعر الغضب والعدائية

GMT 10:35 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

الباشوات والبهاوات في الجامعات
العرب اليوم - الباشوات والبهاوات في الجامعات

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 12:02 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

لماذا تفشل حملات المصريين بمقاطعة السلع الاستهلاكية؟
العرب اليوم - لماذا تفشل حملات المصريين بمقاطعة السلع الاستهلاكية؟

GMT 12:38 2017 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

المهاجرون العرب بين التعايش والعزلة وأزمة الهوية
العرب اليوم - المهاجرون العرب بين التعايش والعزلة وأزمة الهوية

GMT 13:10 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية
العرب اليوم - تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية

GMT 23:07 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

محمود مرغنى موسى يكتب" دعوة للتفاؤل"
العرب اليوم - محمود مرغنى موسى يكتب" دعوة للتفاؤل"

GMT 12:24 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة
العرب اليوم - أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

GMT 08:34 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

كيفية تنسيق اللون الجملي بأناقة عالية في ملابس شتاء 2019
العرب اليوم - كيفية تنسيق اللون الجملي بأناقة عالية في ملابس شتاء 2019

GMT 23:23 2019 الإثنين ,07 كانون الثاني / يناير

"زايد للكتاب" تعلن القائمة الطويلة لفرع "الترجمة"
العرب اليوم - "زايد للكتاب" تعلن القائمة الطويلة لفرع "الترجمة"

GMT 09:30 2016 الأربعاء ,11 أيار / مايو

لازم يكون عندنا أمل
العرب اليوم - لازم يكون عندنا أمل

GMT 05:41 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

الشموع لمسة ديكوريّة لليلةٍ رومانسيّة
العرب اليوم - الشموع لمسة ديكوريّة لليلةٍ رومانسيّة

GMT 04:14 2019 الجمعة ,11 كانون الثاني / يناير

كيف تعالج مشكلة قضم الأظافر عند الأطفال؟
العرب اليوم - كيف تعالج مشكلة قضم الأظافر عند الأطفال؟

GMT 15:53 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

قصة "ثنيات الوداع " التي انطلقت منها هجرة النبي إلى يثرب
العرب اليوم - قصة "ثنيات الوداع " التي انطلقت منها هجرة النبي إلى يثرب

GMT 04:45 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

خنجر توت عنخ آمون مصنوع من حجر جاء من خارج هذا العالم
العرب اليوم - خنجر توت عنخ آمون مصنوع من حجر جاء من خارج هذا العالم
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab