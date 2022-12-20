زالزال بقوة 6 درجات يضرب أرخبيل نيوزيلندا

أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط للمسح الجيولوجي عن وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، جنوب أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل وقوع الزلزال في الساعة 16:38 بالتوقيت العالمي، وأوضح أن مركز الزلزال كان على مسافة 426 كيلومترا شمال شرق خليج هيكس في نيوزيلندا، وبؤرته على عمق 60 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تفاصيل أخرى.