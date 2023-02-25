زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا

أفاد مركز «قانديلي» التركي لرصد الزلازل اليوم (السبت)، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم نيغدة الواقع بمنطقة الأناضول بتركيا.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان في مقاطعة بور الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضررت من الزلزال.

يأتي ذلك بعد أسبوعين ونصف على الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا إلى وأودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص.

وقالت وكالة الكوارث التركية (أفاد) اليوم الجمعة إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة. بينما تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.

بدأت سلسلة الزلازل في السادس من فبراير (شباط) الجاري، عندما هز زلزالان بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 7.6 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية.

ووفقا للأمم المتحدة، لم تكن كارثة الزلزال هي الأسوأ فقط في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى، وإنما أيضا من حيث كمية الأنقاض. وقالت لويزا فينتون، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، إن جبال الأنقاض لم يسبق لها مثيل. ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار أو تضرر بليغ لأكثر من 173000 مبنى.

وتضررت في تركيا إحدى عشرة محافظة بالزلازل، أما في سوريا فتضرر شمال غرب البلاد.