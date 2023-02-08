هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص
آخر تحديث GMT21:59:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص

العرب اليوم -

العرب اليوم - هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص

هزة أرضية
القاهرة_العرب اليوم

 أفادت وكالة "سانا" مساء اليوم الأربعاء بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص



أخبار ذات صلة

GMT 20:52 2023 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البويرة الجزائرية
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البويرة الجزائرية

GMT 16:01 2023 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين قبل قليل
العرب اليوم - هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين قبل قليل

GMT 14:53 2023 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

هزة أرضية ارتدادية تضرب مدينة حلب
العرب اليوم - هزة أرضية ارتدادية تضرب مدينة حلب

GMT 07:52 2023 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

هيئة الكوارث التركية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6234 قتيلا و37011 جريحًا
العرب اليوم - هيئة الكوارث التركية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6234 قتيلا و37011 جريحًا

GMT 06:42 2023 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ترصد زلزالا في تركيا بقوة 4.9 درجة
العرب اليوم - هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ترصد زلزالا في تركيا بقوة 4.9 درجة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مي عمر تخطّف الأنظار بإطلّالات أنثوية رَّقيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

مي عمر تنجح دائما في خطف الأضواء بمجرد بنشر صور جديدة عبر حساباتها على السوشيال ميديا وتنهال تعليقات الاعجاب بإطلالتها، حيث تتمتع الفنانة المصرية بحس راقي في اختيار أزيائها، وتحسن تنسيق إطلالاتها بأسلوب أنيق، وكان ظهورها الأخير خاطفا بالفستان القصير الذي كثيرا ما تطل به، ويعتبر من اختياراتها المفضلة التي ترافقها في جميع المواسم. مي عمر أطلت على عشاقها بأناقتها المعتادة ونسقت إطلالتها بأسلوب أنثوي رقيق، حيث ارتدت فستان قصير بلون باستيل ناعم من توقيع دار Balmain، تميز بقصة كلوش وأكمام طويلة، وزين بخط أزرار مزدوج باللون الذهبي، بينما اتخذت الياقة فتحة على شكل حرف الـV. وأكملت الفنانة المصرية هذا اللوك بحقيبة يد ذهبية من Fendi، وانتعلت حذاء مدبب باللون الكريمي والكعب العالي من Louboutin، واكتفت مي بأقراط ذهبية متدلية كما ظهرت في بعض ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:07 2023 الثلاثاء ,07 شباط / فبراير

مايا دياب بإطلالة جريئة من وحي الطبيعة
العرب اليوم - مايا دياب بإطلالة جريئة من وحي الطبيعة

GMT 12:36 2023 الأحد ,05 شباط / فبراير

أبرز الأماكن الرائعة التي يُنصح بزيارتها عند السفر إلى هولندا
العرب اليوم - أبرز الأماكن الرائعة التي يُنصح بزيارتها عند السفر إلى هولندا

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 21:33 2023 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

ستولتنبرغ يُصرح دول الناتو قدمت 120 مليار دولار لأوكرانيا وانتصار روسيا خطر على الحلف
العرب اليوم - ستولتنبرغ يُصرح دول الناتو قدمت 120 مليار دولار لأوكرانيا وانتصار روسيا خطر على الحلف

GMT 08:30 2023 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

إعادة إطلاق "المجلة" بحلّة جديدة تجمع بين العراقة والتطوّر
العرب اليوم - إعادة إطلاق "المجلة" بحلّة جديدة تجمع بين العراقة والتطوّر

GMT 08:01 2023 الإثنين ,06 شباط / فبراير

تايلور سويفت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل جرامى 2023
العرب اليوم - تايلور سويفت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل جرامى 2023

GMT 12:51 2023 السبت ,04 شباط / فبراير

طوكيو وباريس ولندن أبرز المدن السياحية الجاذبة لأثرياء العالم
العرب اليوم - طوكيو وباريس ولندن أبرز المدن السياحية الجاذبة لأثرياء العالم

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 15:36 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

إيفرتون لتضميد جراحه وإنقاذ مستقبل لامبارد في مواجهة مانشستر يونايتد اليوم
العرب اليوم - إيفرتون لتضميد جراحه وإنقاذ مستقبل لامبارد في مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 15:33 2016 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

قناة نايل دراما تعيد مسلسل "الناس في كفر عسكر"
العرب اليوم - قناة نايل دراما تعيد مسلسل "الناس في كفر عسكر"

GMT 07:01 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

فيروس كورونا ينتشر في الخلايا البشرية عبر البروتينات المعدنية
العرب اليوم - فيروس كورونا ينتشر في الخلايا البشرية عبر البروتينات المعدنية

GMT 12:24 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

فنلندا تحتل مركز الصدارة في تقرير السعادة العالمي الصادر لعام 2018
العرب اليوم - فنلندا تحتل مركز الصدارة في تقرير السعادة العالمي الصادر لعام 2018

GMT 12:12 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

جمال عارف ينتقد لاعبي الاتحاد عقب مباراة الفيصلي
العرب اليوم - جمال عارف ينتقد لاعبي الاتحاد عقب مباراة الفيصلي

GMT 19:12 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

"شركة النيل" تكرم صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس
العرب اليوم - "شركة النيل" تكرم صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس

GMT 06:29 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

2017 واحدًا من الأعوام الأكثر سخونة المسجلة على الأرض
العرب اليوم - 2017 واحدًا من الأعوام الأكثر سخونة المسجلة على الأرض

GMT 00:33 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

المصرية كاميليا الفايد تنضم لقائمة أغنى النساء المسلمات في العالم
العرب اليوم - المصرية كاميليا الفايد تنضم لقائمة أغنى النساء المسلمات في العالم

GMT 17:53 2013 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

أفضل عشرة مطاعم لتناول البيتزا المميزة في روما
العرب اليوم - أفضل عشرة مطاعم لتناول البيتزا المميزة في روما

GMT 10:25 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

غوارديولا لا يفكر في تدريب البرازيل او ترك مانشستر سيتي
العرب اليوم - غوارديولا لا يفكر في تدريب البرازيل او ترك مانشستر سيتي

GMT 09:10 2021 الجمعة ,17 كانون الأول / ديسمبر

8 حقائق رائعة عن الكنغر لا تعرفها
العرب اليوم - 8 حقائق رائعة عن الكنغر لا تعرفها

GMT 00:02 2020 السبت ,25 كانون الثاني / يناير

حميدتي يعلق على اتفاق السلام الإطاري بين السودان والجبهة الثورية
العرب اليوم - حميدتي يعلق على اتفاق السلام الإطاري بين السودان والجبهة الثورية

GMT 20:42 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

شاهد بطلة فيلم الرعب "The Nun" الحقيقية
العرب اليوم - شاهد بطلة فيلم الرعب "The Nun" الحقيقية

GMT 02:59 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

العثور على علامة "صنع في الصين" في قاع بحر جاوة
العرب اليوم - العثور على علامة "صنع في الصين" في قاع بحر جاوة

GMT 05:50 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

سيارة "بي إم دبليو" من نماذج "جي تي6" الجديدة
العرب اليوم - سيارة "بي إم دبليو" من نماذج "جي تي6" الجديدة

GMT 03:37 2013 السبت ,04 أيار / مايو

أمينة تايلر تنشر صورًا جديدة لها وهي عارية الصدر
العرب اليوم - أمينة تايلر تنشر صورًا جديدة لها وهي عارية الصدر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab