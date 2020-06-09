هزات أرضية تضرب جنوبي إيران

أفاد مراسلنا في طهران، أن هزة أرضية ثانية 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، محافظة فارس جنوبي إيران، أعقبت أولى بقوة 5.1 درجة.

وأفاد مراسلنا في طهران، بأن المعلومات الواردة بينت، أن "الهزة الأرضية وقعت على عمق 11 كم بالقرب من بلدة بيرم في محافظة فارس".

من جهته، أعلن مدير دائرة الإمداد في الهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، عن إرسال فريقي إنقاذ إلى المنطقة تحسبا لوقوع خسائر بشرية جراء الهزة.

بدوره، فرض مدير دائرة الأزمات حسن فیاض بور، حالة التأهب في المحافظة، داعيا المواطنين إلى الهدوء والحذر.

وقال حاکم مدينة لارستان في محافظة فارس جليل حسني، إن "الزلزال أدى إلى تصدع بعض المنازل في المدينة، كما تم تسجيل إنهيار لجدران بعض المنازل القروية في بلدة بيرم وجوارها".

وأضاف: "تم قطع التيار الكهربائي عن بلدة بيرم لمدة 10 دقائق بعد الزلزال، وإرسال 4 فرق إنقاذ"، مشددا على أنه "لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن".

وأكد سكان المدن القريبة من منطقة الهزة أنهم شعروا بها، في حين لم يتم الإعلان عن وقوع أي ضحايا.

المصدر: RT