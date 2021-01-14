هزة أرضية بقوة 6.2 درجات تضرب قرب جزيرة سولاويزي بإندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الخميس، إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجات ضربت بالقرب من جزيرة سولاويزي الإندونيسية.وأضاف مركز رصد الزلازل أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات.