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زلزال متوسط الشدة يضرب جنوبي تركيا

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العرب اليوم - زلزال متوسط الشدة يضرب جنوبي تركيا

زلزال
انقرة - العرب اليوم

 ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، محافظة عثمانية جنوب تركيا.

وحسب بيانات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فإن الزلزال وقع الساعة 15:48 بتوقيت غرينتش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن محافظ عثمانية، اردينج يلماز، أنه لم ترد أي بلاغات حول وقوع أضرار جراء الزلزال، وأضاف أن "الفرق المعنية تواصل عمليات التمشيط في عموم المحافظة".

وأوضحت الوكالة أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلومترات في قضاء "دوزيجي" التابع للمحافظة.

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زلزال متوسط الشدة يضرب جنوبي تركيا زلزال متوسط الشدة يضرب جنوبي تركيا



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