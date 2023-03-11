زلزال بقوة 5 درجات يضرب فيجي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر فيجي اليوم السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 16.38 درجة جنوبا وخط طول 177.5 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور انباء عن ضحايا أو خسائر مادية.