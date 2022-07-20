حرائق غابات بسبب الحرارة في اليونان

أدت الحرارة غير الطبيعية التي تجتاح اليونان، إلى اندلاع حرائق غابات في مختلف أنحاء البلاد وفي شمال أتيكا بالقرب من العاصمة أثينا اقترب الحريق من مبان سكنية تقريبا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ويشارك في عملية إطفاء الحرائق الطيران، بالإضافة إلى المئات من رجال الإنقاذ، بما في ذلك من رومانيا. ويوم أمس أصحبت الحرارة القياسية سببا لاندلاع حرائق في بريطانيا.