هزة أرضية بقوة 3.3 درجات جنوب سيناء في مصر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة دهب في جنوب سيناء وحسب بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنه لم يرد أي بلاغ بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات وأوضح البيان أن محطات شبكة رصد الزلازل سجلت الهزة على عمق 15 كيلومترا، وبعد 20 كيلومترا جنوب شرق مدينة دهب في تمام الساعة السادسة وعشرة دقائق، مساء اليوم الخميس.