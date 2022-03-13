انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل جراء العواصف شرق كندا

انقطعت الكهرباء عن حوالي 5 آلاف منزل ومبنى جراء الرياح العاتية التي اجتاحت المناطق الأطلسية في كندا، وفق قناة CTV التلفزيونية المحلية اليوم الأحد وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الكندية أن سرعة الرياح في مقاطعات نيوفاوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد كانت تبلغ 25-33 مترا في الثانية في بعض المناطق وأشارت القناة إلى أن فرق الترميم قد بدأت العمل على إصلاح شبكات الكهرباء المتضررة، دون ورود معلومات عن إصابات.