هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب قضاء ميرام بولاية قونية التركية

أعلنت مصادر إعلامية تركية أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضربت قضاء ميرام بولاية قونية وسط البلاد وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن "مركز الهزة وقع على عمق بلغ 10.61 كيلو متر تحت سطح الأرض" ولم تكشف السلطات المحلية حتى اللحظة، ما إذا خلف الزلزال خسائر مادية أو بشرية.

المصدر: وكالات