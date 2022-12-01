ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية إلى 11 شخصاً

أعلنت السلطات الإيطالية يوم الخميس، أن حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت جزيرة إسكيا جنوبي البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ارتفعت إلى 11 شخصا.